Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 'usulsüzlük' iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili ve AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Fatih Ünal, yürütmesi durdurulan Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili Ankaralıların hakkını korumak için gerekli işlemleri başlattıklarını bildirdi.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, ABB ile iştiraki olan Portaş Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 29 Kasım 2022'de imzalanan protokolün hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru sonucunda, Ankara 24. İdare Mahkemesinin 18 Ekim'de oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anımsattı.

ABB'nin 2013'te başlattığı projede AK Parti döneminde 5 bin dairenin hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Ünal, "ABB Başkanı Mansur Bey göreve geldikten sonraki süreçte 2021'de sözleşme yapıldığını duyduk. O süreçten sonra da usulsüzlüklerin olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

- "2019'dan şu ana kadar teslim edilen bir daire yok"

Ünal, Meclis üyelerince 2022'de hazırlanan Denetim Komisyonu Raporu'ndaki bulguları gerekçe göstererek 12 ayrı suç duyurusunda daha bulunduğunu anlattı.

Proje içeriğine ve protokol kapsamındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Ünal, şunları söyledi:

"2019'dan şu ana kadar teslim edilen bir daire yok. Şimdi de (Mansur Yavaş) hedef saptırıyor, manipülasyon yapıyor, 'Engelleniyorum' diyor. Halbuki hem usulsüz işlem yapmışsın, hem ciddi bir yetki sıkıntısı var. Belediye Meclisi'nden Fen İşleri Dairesi yetkiyi aldığı halde onu tasfiye ederek Portaş Şirketi'ne vermiş. Portaş Şirketi de iki imzalı yapması gereken yerlerde tek imzayla sözleşme yapmış. Kamu İhale Kanunu'na aykırı 3-4 ayrı sözleşme yapılmış. Bunların hepsi birer sıkıntı, usulsüzlük ve ciddi yolsuzluk iddialarını da barındıran şeylerdir.

7,5 milyarlık bir para söz konusudur. Burada 6 milyon Ankaralının hakkı zayi oluyor. Biz Ankaralının hakkını koruma adına gerekli işlemleri yaptık. Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili mağduriyetler bizim dışımızda Mansur Bey'den kaynaklı bir mağduriyettir. İnşallah, 2024 seçiminden sonraki süreçte Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve başka konularla ilgili her türlü tedbiri alacağız."

- "5 kuruşluk manevi tazminat davası"

Ünal, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından proje kapsamındaki hak sahiplerine ABB tarafından bilgilendirme mesajı gönderilerek kendisinin hedef gösterildiğini öne sürdü ve şöyle devam etti:

"Zaten 4,5 yıllık gelinen süreçte ABB olarak daire teslim edememişsiniz. ABB olarak 7,5 milyarlık paranın nereye gittiğini izah edemiyorsunuz. Sözleşmelerin kanunsuz yapıldığıyla ilgili zaten ortada ciddi bir olay var. Bunlarla ilgili İdare Mahkemesine ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzda da belediyenin sanki 'engelleniyoruz' imajıyla, 'AK Parti'li Meclis Başkanvekili Fatih Ünal mahkemeye vererek bu kentsel dönüşümü durdurmuştur' ifadeleriyle 15-20 bin kişiye mesaj gönderiyorlar. Bu hedef saptırmadır."

Ünal, bununla ilgili 5 kuruşluk bir manevi tazminat davası açmaya karar verdiğini dile getirerek, "Bununla ilgili hazırlığımızı bitirmek üzereyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesinde ciddi bütçe çarçur edilmekte. Ankara'nın sermayesi, değerleri kaybolmakta. 5 yıllık süreçte Ankara'da ciddi bir icraat yapılmadığı gibi paranın da nereye gittiği belli değil." diye konuştu.