CHP lideri Özel, Mansur Yavaş'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün ilk kez Merkez Yönetim Kurulu toplantısına genel başkan olarak başkanlık edecek. Özel gerçekleşecek olan toplantı öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ABB Başkanlığı için tekrar aday gösterileceği söylenen Mansur Yavaş'ı kabul etti.