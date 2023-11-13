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Sultangazi'de kıyafet tartışması cinayetle bitti

Sultangazi'de kıyafet tartışması cinayetle bitti: Eski eşini önce silahla yaraladı ardından boğazını kesti

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 13:31, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 13:32
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Sultangazi'de kıyafet tartışması cinayetle bitti

Sultangazi'de 42 yaşındaki kadın ile çocuklarını görmek için eve gelen eski eşi arasında düğünde giyeceği kıyafet nedeniyle tartışma çıktı. Kadının yakın zamanda gerçekleşecek bir düğünde giyeceği kıyafeti görünce kıskançlık krizine giren adam, önce belindeki el yapımı silahla eski eşini yaraladı. Ardından mutfaktan aldığı bıçakla kadının boğazını keserek öldürdü. Polise teslim olan adam, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Pınar Bektaş'ın (42) evine gitti. Bektaş, 500 metre ilerde oturan Sağ'ı evinde çamaşır makinesi olmadığı için çamaşırlarını yıkamak için getirmesini istedi. Çamaşırların yıkandığı sırada Bektaş, yakın zamanda gerçekleşecek düğün töreninde giyeceği kıyafeti eski eşine gösterdi. Sağ, kıyafete tepki gösterince ikili arasında tartışma çıktı. Kıskançlık krizine giren adam, tartışmanın büyümesiyle çılgına döndü. Tartışma büyüyünce Tuncay Sağ, belindeki el yapımı silahını çıkardı. Kurşunun isabet ettiği genç kadın yaralanırken, silahın bir parçası ise camdan aşağı fırladı. Sinirini kontrol edemeyen adam, bu kez mutfaktan aldığı bıçakla genç kadının boğazını kesti. Ardından aynı zamanda halasının kızı da olan eski eşini bıçaklamaya devam etti. Sağ olayın ardından evden çıktı. Yaşananlara şahit olan çiftin 9 yaşındaki kızları C.S ise bir odaya saklandı. Bağıran 3 çocuk annesi Pınar Bektaş'ın çığlıklarını duyan komşular, yukarı çıkınca genç kadını kanlar içinde buldu. Komşular küçük kızı da odada saklanırken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bektaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tuncay Sağ'ın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Sağ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Esnaf yaşananları anlattı

Kadının ev sahibinin yakını olan Hüseyin Çınar, "Balkona çıktım birisi bağırıyordu. Ambulans ve polis diye bağırıyordu. Ne olduğunu sorduğumda yukarıda kocasının kadını öldürdüğünü duydum. Biz daha sonra yukarı çıkmak istedik, polis bizi bırakmadı. Kadının kanlar içinde olduğunu söylediler. Kadın ağustos ayında buraya taşındı. 3 çocuğu var 1 tanesini küçük, diğer çocukları çalışıyor. Kadın kocasından ayrılmış. Kocası bir hafta önceden de gelmiş. Kadın ile aralarında bir arbede yaşanmış. Aracılar araya girmiş. Bir hafta sonra gelip yukarı çıkıyor. Kadını öldürüyor. Elini, kolunu sallayıp çıkıyor" dedi.

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