Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürüyor

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının 120 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis ve 1 sanığın beraatine ilişkin mütalaasına karşı savunmalarının alımına devam edildi.

Tutuklu sanık, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay B.G, yazılı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Hiç kimseye emir ve talimat vermedim. Hiçbir tanık ve sanığın bu yönde beyanı yoktur. Son mütalaada Uğur Coşkun'la hareket ettiğim, emir ve talimat verdiğim yer almıştır. Ben kışlaya kalan eşyalarımı almak için geldim." diye konuştu.

Sanık B.G, sıkıyönetim direktifinde isminin bulunmadığını savunarak, "Sıkıyönetimin okunduğu ve valilik bölgesine gidildiği esnada orda bulunmadığım ortadadır. Kışladan ayrıldıktan sonra İstanbul'a evime gittim. Olay gecesinden 10 gün sonra gözaltına alındım. Suç işlemedim, suç işleyerek kaçanların nerelere kaçtığını görüyoruz. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık İ.Ç. de suçlamaları kabul etmeyerek, "Darbe girişiminden önceden haberdar olmadım ve içinde olmadım. Olay tarihinde 2 yıllık astsubaydım. Verilen emri denetleme ve sorgulama yetkim yoktur. Olay günü valiliğe sivil ve silahsız şekilde gitmem, darbeden haberdar olmadığımın kanıtıdır. Darbe girişiminin parçası olmadım. Kanunsuz hiçbir emri uygulamadım, kimseye silah doğrultmadım. Suç işleme kastım ve irademin olmadığı ortadadır. Hain, terörist, darbeci değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." savunmasında bulundu.

Tutuklu sanık A.B. ise evinde istirahat halindeyken birliğe çağrıldığını anlatarak, "Sakarya Kışlası'ndan Çark Kışlası'na servis otobüsüyle gittik. Burada otobüsten hiç inmedim. Burada etraftan terör saldırısı olduğunu işittim. Benim sıkıyönetim direktifini dinlemediğim açıkça ortadadır. Valilik bölgesine gönderildim. Burada darbe girişimini öğrendim. Bu süreçten sonra kanunsuz hiçbir emre uymadım. Kimseye ateş etmedim, kimseyi engellemedim. FETÖ'cü değilim, hain terör örgütüyle hiçbir zaman bağım olmadı. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanıklar H.D. ve E.U. ile tutuksuz sanık E.Ç. de suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da cumhuriyet savcısının mahkumiyete yönelik mütalaasına katılmadıklarını ifade ederek, müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini istedi.

Firari 5 sanık ile 2 sanık hakkında, ifadelerinin alınabilmesine yönelik verilen yakalama kararı süren dosyada mahkeme heyeti, savunmaların alınmasına devam edilmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

- Dava süreci

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.