Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 118 milyon dolar fazla oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan verileri ilişkin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.