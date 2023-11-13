Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 14:43, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 14:48
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7 milyar 118 milyon dolar fazla oluştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan verileri ilişkin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı. Program öngörülerimiz doğrultusunda bu iyileşmenin devamını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.