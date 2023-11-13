Karabük'te 2 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Konak'ın, sportif faaliyetlerine son verilen eski Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Konak'ın cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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