TBMM'de 719 fezleke bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'dan dönüşünde yaptığı açıklamada, milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sürecin yavaş işlediğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Meclis'teki dokunulmazlık dosyaları yeniden gündeme geldi.

Komisyonda 719 fezleke bekliyor

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda çoğu HEDEP'li milletvekillerine ait olmak üzere toplam 719 dosya bulunuyor.

HEDEP'li vekiller hakkında en çok "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından fezleke hazırlandı. Ancak geçmiş dönemde bazı isimler, dokunulmazlık zırhına dayanarak bu süreçte yurt dışına kaçtı.

Fezleke sürecinde yurt dışına kaçtılar

HDP'li Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer, dokunulmazlıklarının kaldırılması ihtimaline karşı yurt dışına kaçan isimlerden..

Yine HDP eski milletvekili Leyla Birlik Yunanistan'a geçerek bu ülkede sığınma başvurusu yapmıştı...

Türkiye'de tutuksuz yargılanan Birlik hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu.