İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili tahliye mi edildi? Açıklama geldi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi'nde altı kişinin öldüğü bombalı saldırının failinin tahliye edildiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 15:19, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 15:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımı:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İstiklal Caddesi'nde altı kişinin öldüğü bombalı saldırının faili Ahlam Albashir tahliye edildi" iddiası doğru değildir.
13 Kasım 2022 tarihinde Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halleri ve sanık Bilal Elhacmaos'un gıyabında tutukluluk hali devam etmektedir.
Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.