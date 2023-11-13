Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hisarbey köyünde ikamet eden ve kışlık odun ihtiyacını karşılamak için ormana giden Mustafa Karademir'in (78) kullandığı 43 ET 783 plakalı traktör Kestanelik mevkisinde devrildi.

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