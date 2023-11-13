Bakan Işıkhan: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sosyal Güvenlik Kurumu'na KPSS puanı baz alınarak 25 personel alınacağını belirtti. Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

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