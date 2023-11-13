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'Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce ceset birikti'

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, İsrail güçleri tarafından kuşatılan Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce cesedin biriktiğini ve bunun bir salgının ve gerçek felaketin habercisi olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 17:33, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 19:22
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Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Ebu er-Riş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Ebu er-Riş, "İsrail güçleri yüzlerce cesedin yığıldığı Şifa Hastanesi'nin avlularını hedef alıyor, buradaki durum bir salgının ve gerçek bir felaketin habercisi." dedi.

Hastanedeki insani durumun boyutuna dikkati çeken Ebu er-Riş, "Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi Şifa Tıp Kompleksi'nde durum çok tehlikeli, insanlar yaralı olmalarına rağmen hastaneyi terk etmeye zorlanıyor, biz, hastalarımız hastaneden tahliye edilirken güvenliklerinin sağlanması gerektiğini defalarca talep ettik." diye konuştu.

- Sağlık Bakanlığı, artık ölü ve yaralıları sayamaz hale geldi

Ebu er-Riş, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Sağlık Bakanlığının artık ölü ve yaralıları sayamaz hale geldiğine dikkati çekti.

İsrail ordusunun hastaneyi kuşatmasından "İsrail yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kurumları" sorumlu tutan Ebu er-Riş, hastanede kalan yaralı ve hastaları kurtarmak için dünyayı Şifa Hastanesi'ne mümkün olan en kısa sürede yakıt sağlamaya çağırdı.

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut da bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 3 gündür kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ndeki hasta, yenidoğan ve yaralıların tahliye edileceği güvenli bir yer bulunmadığını söylemişti.

İsrail, "Hamas'ın hastanenin altında askeri üs kurduğu" iddiasıyla geçen hafta Şifa Hastanesi yerleşkesindeki bir binayı ve çevresini bombalamış, saldırı can kaybı ve yaralanmalara yol açmıştı.

Gazze'deki hükümetin basın ofisine göre, 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırıları ya da yakıtın tükenmesi gibi nedenlerle Gazze'deki 35 hastaneden 22'si çalışamaz hale geldi.

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