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İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında ilk duruşma: Cebindeki eriği atmış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'daki miting sırasında gerçekleştirilen taşlı saldırı davasında ilk duruşma görüldü. Duruşmada dinlenen sanıklardan seyyar satıcı Enes Yılmaz taş değil, cebindeki eriği, Vefa Özer ise akide şekerini attığını söyledi. Mahkeme, sanıkların tamamının adli kontrol uygulamasının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 20:30, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 20:56
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İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında ilk duruşma: Cebindeki eriği atmış

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin açılan davada ilk celse görüldü.

Haklarında 2 yıl ile 9 yıl arasında hapis cezası istenen 28 sanıktan 21'i duruşmada hazır bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının talebi üzerine, "Herhangi bir parti, dernek, ocak üyeliğiniz var mı?" diye sorulan şüphelilerden biri MHP, biri de AK Parti'ye üye olduklarını söyledi.

"KENDİMİ BİR ANDA OLAYLARIN İÇİNDE BULDUM"

Erzurum'da 7 Mayıs 2023'te meydana gelen olaylara karıştığı gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından meslekten ihraç edilen eski Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş, mahkemedeki ifadesinde kendini bir anda olayların içinde bulduğunu söyledi.

Meslekten ihraç edildikten sonra demir doğrama atölyesinde çalıştığını belirten Keleş, "Karşı tarafta özgürlük işareti yapanlar oldu. Ben uzman çavuş olduğumdan şehit olan arkadaşlarım olduğu için hissiyatım nedeniyle elimdeki bozuk paraları yere fırlattım. Herhangi bir kimseye hedef gözeterek atmadım." dedi.

"Asker olduğum için 'olayı sen başlattın' dediler. 'FETÖ'cü' dediler. FETÖ'yle hiçbir iltisakım olmamıştır." diyen Keleş, yaşananlardan ötürü maddi manevi zarar gördüğünü söyledi.

Herhangi bir parti üyeliği olmadığını söyleyen Keleş, kimse tarafından yönlendirilmediğini anlattı.

"CEBİMDEKİ ERİĞİ ATTIM"

Davanın sanıklarından Seyyar satıcı Enes Yılmaz ise karşı taraftan kendi bulunduğu yere taş geldiğini söyledi. Yılmaz, "Taş polisin önüne düştü. Cebimde erik vardı. Karşı tarafa fırlatırken polis müdahale etti." dedi.

"AKİDE ŞEKERLERİNİ ATTIM"

Merak üzerine olay yerine gittiğini kaydeden Vefa Özer ise "Yere baktım taş bulamadım. Cebimde akide şekerleri vardı, onları attım. Karşı taraftan mağdur olan arkadaşlardan da özür diliyorum." dedi.

Olay tarihinde CHP Erzurum İl Başkanlığı görevini yaptığını söyleyen müşteki Suat Dülger, "Dinlediğim sanıkların beyanından olayın organize olduğunu iyice anladım." diye konuştu.

Dülger, şikayetçi olduğunu söyledi.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Duruşmaya katılan diğer şüphelilerin de ifadesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun avukatı Serkan Güler, soruşturmanın genişletilmesi ve görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

7'nci Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların tamamının adli kontrol uygulamasının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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