Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bir kahve zincirinin Türkiye'deki şubelerinde protesto gösterileri düzenleniyor.

İzmit'te dün Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail'i protesto eden bir grup, daha sonra Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaa yer alan AVM'ye gitti.

Buradaki kahve zincirinin şubesinde protestosunu sürdüren grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi.

Gruptan bir kişi, vatandaşların oturduğu masaya giderek içecekleri toplayıp çöpe attı.

Bu sırada masada bulunan içeceğini kucağına alan bir vatandaşın kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınarak yere fırlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.

Savcılık, vatandaşların kahvelerini yere döken kişiler hakkında "Mala zarar verme" ve "Tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.



