İlber Ortaylı: Bu Cumhuriyet, kaliteli bir cumhuriyettir

14 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek
2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek
'Coca-Cola'ya devlet desteği' haberlerine açıklama
'Coca-Cola'ya devlet desteği' haberlerine açıklama
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın BM'deki konuşması manipüle ediliyor
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın BM'deki konuşması manipüle ediliyor
İki belediye daha personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı
İki belediye daha personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı
YÖK: Öğretim dili Türkçe olan programlarda farklı bir dilde tez yazılabilecek
YÖK: Öğretim dili Türkçe olan programlarda farklı bir dilde tez yazılabilecek
Bakan Işıkhan: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz
Bakan Işıkhan: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz
Türkiye 2022 yılında en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu
Türkiye 2022 yılında en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu
Ticaret Bakanı Bolat'tan bir indirim çağrısı da o sektöre
Ticaret Bakanı Bolat'tan bir indirim çağrısı da o sektöre
'TOKİ'den kurasız ev' vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı
'TOKİ'den kurasız ev' vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı
TBMM'de 719 fezleke bekliyor
TBMM'de 719 fezleke bekliyor
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz
Başkente Valilik'ten 'kuvvetli yağış' uyarısı
Başkente Valilik'ten 'kuvvetli yağış' uyarısı
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara 710 milyon lira para cezası
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan firmalara 710 milyon lira para cezası
Ek MTV'nin ikinci taksiti ay sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti ay sonuna kadar ödenecek
Emekli zammında masada iki formül var
Emekli zammında masada iki formül var
Erdoğan'ın Gazze için diplomatik temasları yoğunlaşıyor
Erdoğan'ın Gazze için diplomatik temasları yoğunlaşıyor
255 terör mensubu yakalandı
255 terör mensubu yakalandı
Bakan Tunç yargıda 'yetki krizine' ilişkin konuştu
Bakan Tunç yargıda 'yetki krizine' ilişkin konuştu
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
Bakan Şimşek'ten ihracatçılara yeni finansman çözümü
Bakan Şimşek'ten ihracatçılara yeni finansman çözümü
İşsiz baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı
İşsiz baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı
KDV'den muaf arsa satışı başlıyor
KDV'den muaf arsa satışı başlıyor
Muayene sırası artık tarih oluyor
Muayene sırası artık tarih oluyor
Borsada halka arz rüzgarı 3 şirket daha gün sayıyor
Borsada halka arz rüzgarı 3 şirket daha gün sayıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

İlber Ortaylı: Bu Cumhuriyet, kaliteli bir cumhuriyettir

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, dünyada monarşilerin gerisinde kalan cumhuriyetler bulunduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaliteli bir cumhuriyet olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Kasım 2023 23:37, Son Güncelleme : 13 Kasım 2023 23:38
Yazdır
İlber Ortaylı: Bu Cumhuriyet, kaliteli bir cumhuriyettir

Ortaylı, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün ES Voleybol işbirliğiyle hayata geçirdiği "Geleceğe Smaç" projesi kapsamında Antalya Cosmos Sports Center'da düzenlenen "Cumhuriyet sohbetleri"nde genç voleybolcularla bir araya geldi.

Sağlıklı vücudun sporla mümkün olduğunu kaydeden Ortaylı, özellikle kız çocuklarının spor yapma alışkanlığı kazanmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerden en az bir yabancı dil öğrenmelerini ve bilinçli olarak kitap okumalarını isteyen Ortaylı, "Spor ve sanat, toplumsal hayatta çok önemlidir. Ansiklopedilerden araştırma yapmayı tercih edin." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük devrimler yaptığına dikkati çeken Ortaylı, Atatürk ile ilgili bazı konularda siyasi davranıldığını ileri sürdü.

Türkiye'de yaşayan insanların Cumhuriyet'e sahip çıktığını ifade eden Ortaylı, "Bu Cumhuriyet, kaliteli bir cumhuriyettir. Cumhuriyet olmakla adam olunmaz. Dünyada monarşilerin gerisinde kalan cumhuriyetler de var. Cumhuriyetin kalitesi olacak, bu çok önemli. Bunu kuran (Türkiye Cumhuriyeti) adamlar belli, bunun temelleri belli. Hürmet edin. Bazı şeylerin farkında olmanız lazım." diye konuştu.

Ortaylı, konuşmasının ardından gençlerle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber