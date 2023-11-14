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14 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

14 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 00:01, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 00:02
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14 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ev sahipliğinde yapılacak "Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu"na katılacak.

(Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Divan Otel'de 10. Yılında Arabuluculuk Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ele alınacak.

- Genel Kurulda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

- CHP, MHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(10.00/15.00/13.30/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi" programının kapanış toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni"ne katılacak, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle toplantı yapacak.

(İstanbul/09.30/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 5 yıl vadeli kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

4- TÜİK, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi rakamlarını, 2022 yılı atık istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19. Uluslararası Cezayir Bayındırlık Fuarı'na katılacak, Cezayir Bayındırlık ve Temel Altyapı Bakanı Lahdar Rahruh ile bir araya gelecek.

(Cezayir)

2 - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Monaco'ya, Fenerbahçe Beko ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

(Monaco/21.00/Belgrad/22.45)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında Türk Telekom, Litvanya'nın Lietkabelis Panevezys takımına konuk olacak.

(Panevezys/20.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Ekmas, Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak, TOFAŞ, İspanya'nın UCAM Murcia takımına konuk olacak.

(İstanbul/20.00/Murcia/22.30)

4- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Almanya'nın SC Potsdam ekibiyle karşılaşacak.

(Potsdam/20.00)

5- Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 1. tur ilk maçları, Nilüfer Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Bursa/Ankara/15.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasına, Armada Praxis Yalıkavak-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Muğla/17.00)

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