14 Kasım 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Moritanya İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Burhan KÖROĞLU atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Uruguay Doğu Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca ÖZÇUHADAR,

- Türkmenistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet DEMİROK,

- Eritre Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet KÜÇÜKSAKALLI, atanmıştır.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu;

- Başkanlığına, İkinci Başkan Davut MENTEŞ,

- İkinci Başkanlığına Mehmet VERİM,

- Üyeliğine Nevzat ŞEN,

- Üyeliğine Ömer Faruk ÖZTÜRK,

- Üyeliğine Tayfun AKSOYAK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri ile 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesi gereğince atanmıştır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Didem YETER GÜLER atanmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüfettişi Erkan ÖMEROĞLU atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü;

- Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah OSMANLI,

- Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat TÜRKOĞLU,

görevden alınmış,

- Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Yılmaz KILINÇ,

- Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan BAHÇECİK,

- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mikail AKILLI,

- Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sebahattin ERDOĞAN,

- Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Yusuf DURAL, atanmıştır.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine, 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma"nm 5 inci maddesi ve "Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü"nün 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Halim Haldun GÖKTAŞ atanmıştır.

13 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI