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BM'de 45 çekimser üyeye markaj

Türkiye, İsrail'in katliamlarını durdurabilmek için BM'deki oylamada "çekimser" kalan 45 ülkeyi ikna etmeye odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda yeni bir diplomasi trafiği yürütecek. Afrika'ya ağırlık verilecek. Özellikle Arnavutluk, Avustralya, Bulgaristan, Kamerun, Finlandiya, Estonya, Etiyopya, Ukrayna, Zambiya gibi ülkelerle görüşülecek. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'yı destekleyip Gazze'de çekimser kalan ülkeler de ikna diplomasisinin ikinci ayağını oluşturacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 08:06, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 08:08
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BM'de 45 çekimser üyeye markaj

İsrail'in katliamlarını durdurması ve Filistin'in 1967 sınırlarına dönmesi için girişimlerine devam eden Türkiye, ikinci diplomasi atağına başlıyor. Cumhur-başkanı Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgede çözüme ulaşılması için telefon diplomasisini hızlandıracak. Türkiye, Gazze'de İsrail işgalinin son bulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı barışın tesis edilmesi için liderlerle görüşmeler yürütecek. Kalıcı ateşkes sağlanmasının ardından barış masasını kurmak için çalışacak.

HEM TELEFON HEM DE YÜZ YÜZE

Öncelik Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda çekimser oy kullanan 45 ülkede olacak. Arnavutluk, Avustralya, Bulgaristan, Kamerun, Finlandiya, Estonya, Etiyopya, Ukrayna, Zambiya gibi ülkeler mercek altına alınacak. Hepsi ile tek tek görüşülecek. Afrika ülkeleri bu ülkeler arasında diplomasi yürütülecek ilk ülkeler olacak. Telefon görüşmelerinin yanı sıra yüz yüze görüşmeler de yapılacak.

SESSİZ KALMAYIN

Diplomatik iknada "Türkiye'nin tahıl koridoru girişimi ile birçok ülkeyi gıda krizinden kurtardığı" teması da işlenecek. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya destek veren ülkelerin şimdi de Filistin için sessiz kalmaması istenecek. Bu çerçevede Türkiye, Afrika ülkeleri üzerinde son dönemde ikili ilişkilerinde artan etkisini BM'de çekimserden Filistin yönüne evrilmesi için kullanacak.

ÖNCE ALMANYA SONRA CEZAYİR

Bunun yanı sıra Erdoğan, 17 Kasım'da Almanya'ya, 21 Kasım'da da Cezayir'e gidecek. 28 Kasım'da ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Türkiye'ye gelecek. Erdoğan, ziyaretlerde de Gazze'de katliamların durması için diplomasi yürütecek.

YANIMIZA ÇEKEBİLİR MİYİZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki yaptığı açıklamalarda çekimser ülkelere dikkat çekerek şöyle demişti: "'Çekimser ülkelerden ne kadar daha ilave edebiliriz?' meselesine odaklandık. Onlarla bir telefon diplomasisi veyahut da görüşme söz konusu olabilir. Örneğin çekimser ülkeler arasında Macaristan bulunuyor. Onlarla görüşsek, olumsuz davranmasına rağmen, acaba yanımıza çekebilir miyiz? Ayrıca çekimser olanlardan yanımıza çekebilecek olduklarımız var mı, yok mu? Bunun arayışı içindeyiz, şöyle bir gözden geçirelim istiyorum."

Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. İki bakan görüşmede, Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı, Riyad'da 11 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takibi için neler yapılabileceği hususunda fikir teatisinde bulundu.

Nur Banu Aras

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