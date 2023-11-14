CHP'de 'Tüzük' kavgası

CHP'de, yönetim değişikliği sonrasında partide etkinliğini artıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıtları atağa kalktı. Tüzük kurultayını 31 Mart seçimlerinin sonrasına sarkıtılmadan yıl içinde yapılmasını savunanlar, tüzükte İmamoğlu'nun arzu ettiği değişikliklerin yapılmasını da engellemek istiyor.

ÖN SEÇİM İSTİYORLAR

Tüzük kurultayını, yeni başkan Özgür Özel-İmamoğlu ikilisine kaptırmak istemeyenlerin başında ise Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul'daki İmamoğlu karşıtı ekip geliyor. Bu ekibin 274 delegenin imzasına ulaşmak için yeni yönetimde yer bulamayan doğu illerindeki delegelerle temasa geçtiği bildirildi. Kaftancıoğlu ve ekibi, İmamoğlu'nun belediye başkanlarını doğrudan belirlemesine ön almak ve askıya alınan ön seçimlerin yapılmasını sağlamak istiyor. Bu iddialarını da "Yerel seçimlerdeki aday adaylarının ön seçimle belirlenmesi gerekir" teziyle destekleyecek.

HANCIOĞLU YALANLADI

Dikkatler tüzüğe odaklanırken Oğuz Kaan Salıcı önderliğinde olağanüstü kurultay için imza toplanmaya başladığı iddia edildi. Delegelerden imza toplanması için Neslihan Hancıoğlu'nun görevlendirdiği bildirilse de Yeni Şafak'a konuşan Hancıoğlu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Edinilen bilgiye göre Salıcı ve ekibinin imza kampanyası, ilk etapta kurultayı olağanüstü toplamak maksadını taşırken, Özel'in tüzük kurultayı hamlesi ile olağanüstü tüzük kurultayına evrildi. Ancak bu bilginin de gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Özel ve yönetim ise tüzük kurultayına ilişkin kararını, yarın yapılacak olağanüstü il başkanları toplantısında verecek.

Tasfiye 31 Mart sonrasında olacak

Genel Başkan Özgür Özel ile eski Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri arasındaki mücadele de yerel seçim sonrasına sarkacak. Kurultayı önümüzdeki yıl içerisinde yapmayı planlayan Özel, yerel seçimler sonrasında tüzük değişikliği görünümü altında CHP içindeki karşıtlarını tasfiye edecek. Özel'i, bu noktada zorlayan en önemli isimse, Genel Sekreter Selin Sayek Böke. Kurultay öncesinde Böke, Özel'den talep ettiği güçlü genel sekreterlik makamına bir an önce geçmek istiyor.

Başkanlar atağa geçti

Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özlem Çerçioğlu'nun dışındaki başkanların değişeceğini işaret etmesi mevcut belediye başkanlarını harekete geçirdi. Yeniden aday olamayacağını öğrenen başkanlar ve Ekrem İmamoğlu'nun aday belirleme sürecindeki muhtemel etkisinden rahatsız olan parti içindeki muhalif grupların ön seçim kararını aldırabilmek için olağanüstü kurultay çalışmalarına başladığı öğrenildi.