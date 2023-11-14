Kasım yağmurları sürecek

İstanbul, kurak geçen aylardan sonra kasım yağmurlarıyla rahat bir nefes aldı. Kentte önceki gece başlayan yağış, dün gün boyu sağanak şeklinde etkili oldu. Haftanın ilk iş gününde sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Öte yandan, toplu ulaşımda da özellikle aktarma noktalarında yoğunluk oluştu. Taksim'de İstiklal Caddesi'nde yağmura yakalanan turistler, şemsiyeleriyle korundu. Büyük bir aksamanın yaşanmadığı kentte, yüzde 16 olan barajlardaki doluluk oranının ilerleyen günlerde yükselmesi bekleniyor.

İZMİR YİNE SU ALTINDA

İzmir'de de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar su ile doldu, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi de yağmur suları ile doldu. Belediye ekipleri ise yağışın ardından teyakkuza geçti. Aydın'ın Nazilli ve Germencik ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Söke'de öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Aydın Caddesi ve İstasyon Caddesi'nde yollarda su birikintisi oluştu. Rögarların taştığı caddelerde bazı araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı. Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesinde de Ortaklar Tren İstasyonu'nun yaya alt geçidi ani yağış sonrası doldu. Geçit, yaya geçişine kapatıldı.

TRAKYA'DA SICAKLIK DÜŞTÜ

Trakya'da da dün gök gürültülü sağanak etkili oldu. Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine kadar sürdü. Sağanak Kırklareli ve Tekirdağ'da da etkili oldu.

Araçlar sel sularına kapıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Tatilcilere ait 3 kamyonet ve 2 karavan ise sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi. Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlarda mahsur kalan 15 kişi tahliye edildi.

Kepez Çayı tekneleri yuttu

Çanakkale'de dün sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde gün boyu devam eden sağanak nedeniyle ana caddelerde su birikintileri oluştu. Kent merkezinde metrekareye 66 kilogram yağış düştü. Sağanakla debisi yükselen Kepez Çayı taştı. Kepez beldesinden geçen çay, şiddetli yağışın ardından bir süre sonra taşarak balıkçı barınağındaki teknelere zarar verdi. Çok sayıda tekne taşkından zarar görürken mal sahipleri bölgeye gelerek teknelerinin iplerini sağlamlaştırdı. İçi su dolan ve akıntıya kapılan bazı tekneler ise battı. Kepez Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışması başlatırken taşkın bölgesindeki büyük ağaç ve dal parçaları barınaktaki teknelere zarar vermemesi için kepçelerle toplanmaya çalışılıyor.