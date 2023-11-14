Yeni kriz yolda! CHP'de adaylık çekişmesi

Özel ile İmamoğlu'nun bazı istisnalar dışında, kurultay sürecinde kendilerine karşı duran belediye başkanlarını yeniden aday göstermeyecekleri belirtiliyor. İstanbul, Ankara ve Aydın'da mevcut belediye başkanları ile yola devam edileceği ifade edilirken, özellikle İstanbul'da İmamoğlu'yla araları bozuk olan Bakırköy, Ataşehir, Maltepe, Esenyurt ve Şişli Belediye Başkanlarının yerine İBB Başkanına yakın isimlerin aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. İzmir, Adana ve Hatay'da da isimlerin değişebileceği belirtiliyor.

Bu arada İyi Parti, 18-20 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da istişare kampı düzenleyecek. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde ittifakla ilgili, "GİK'in aldığı karar nettir. İyi Parti 81 şehirde aday çıkarma çalışmalarına hızlı bir biçimde devam etmektedir" dedi. CHP ile ittifak yapmadığı için İyi Parti'den istifa eden Bahadır Erdem de "En azından İstanbul ve Ankara'da ayrı aday olmamalı dedim" diye konuştu. İyi Parti'nin 'kararımız net' çıkışına CHP'den cevap geldi. Yeni MYK'nın ilk toplantısının ardından konuşan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel "Geçmişte ittifak yaptığımız partilerle iletişimimizi sürdürüyoruz. İttifaka hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Bu işin pazarlığa dönmesine karşıyız" dedi.

FERHAT EKİNCİ