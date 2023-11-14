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Trump'ın ablası dairesinde ölü bulundu

Trump'ın ablası Maryanne Trump Barry sabah saatlerinde dairesinde ölü bulundu. Cesedi yatak odasında bulunan 86 yaşındaki Barry'nin ölüm sebebi araştırılıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 08:37, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 08:38
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Trump'ın ablası dairesinde ölü bulundu

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın ablası Maryanne Trump Barry, bu sabah dairesinde ölü bulundu.

ABC News'e konuşan kaynaklara göre, Barry'nin yaşamını yitirdiği sabah 04:00'da fark edildi.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yatak odasında bulunan 86 yaşındaki Barry'nin ölüm nedenini adli tıp belirleyecek. Ancak ilk belirtilere göre Barry'nin cesedinde şüpheye neden olacak bir travma belirtisi yok.

AİLESİ HAKKINDA ÇIKAN İDDİALARIN ARDINDAN EMEKLİ OLMUŞTU

Trump'ın ablası olan Barry emekli olmadan önce federal yargıç olarak görev yapıyordu. Emekliliği ise kardeşleri ile beraber adının geçtiği vergi kaçakçılığı soruşturmasının ortasında geldi. Barry emekli olunca adına açılan soruşturma kapandı.

3 YIL ÖNCE SES KAYDI SKANDALI PATLAK VERDİ

Barry, hayatı boyunca Trump'ın en yakın sırdaşlardan ve tavsiyesini aradığı birkaç kişiden biriydi; ancak son yılında yıllarda ortaya çıkan bir ses kaydı skandalı iki kardeş arasında çatlağa neden olmuştu.

TRUMP'A AĞIR ELEŞTİRİLERİ GÜNDEM OLDU

CNN 3 yıl önce Barry ile yeğeni Mary Trump arasındaki konuşmaları servis etmiş, Barry'in bu konuşmalarda Trump'a yönelik sert eleştirileri ortaya çıkmıştı.

Barry, Trump'ın başkanlığını eleştirdiği ses kaydında kardeşi için, "Dünyanın en tehlikeli adamı, zalim ve ilkesiz" yakıştırmalarında bulunmuştu.

O dönem CNN'e konuşan aileye yakın bir kaynak, Trump'ın bu sözlerle derinden yaralandığını söylemişti.

TRUMP 3 KARDEŞİNİ DE KAYBETTİ

Hakkındaki rüşvet ve gizli belge davaları nedeniyle mahkemeden mahkemeye koşan Trump ise ablasının da ölümüyle dört kardeşinden üçünü hayatını kaybetmiş oldu.

Trump'ın en küçük kardeşi Robert Trump, Ağustos 2020'de 71 yaşında, Fred Trump Jr. ise Eylül 1981'de henüz 42 yaşındayken kalp krizinden ölmüştü.

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