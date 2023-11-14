Vatandaşa korkunç tuzak: Cinsel tacizden hakkınızda dava var

Kendilerini Avukat Miray H. olarak tanıtan dolandırıcılar, Lokman Ş'ye Whatsapp üzerinden mesaj atarak sosyal medyadan 18 yaşından küçük bir kızla yazışmalarının olduğu iddiasıyla sahte ihtarname gönderdi. Lokman Ş. hakkında 'çocuğa cinsel taciz' şeklinde suç uyduran ve sahte ihtarname gönderen dolandırıcılar, mağdurdan 100 bin lira sözde arabuluculuk ücreti talep etti.

SAHTE EVRAKLARLA GÖZALTI TEHDİDİ

Sahte ihtarnamede, Lokman Ş.'nin sosyal medya üzerinden 18 yaşından küçük bir kızla müstehcen konuşmalar yaptığı, küçük kızın ailesinin kendisinden şikayetçi olduğu eğer ailenin talep ettiği miktarı avukata ödememesi durumunda dava açılacağı bilgisi yer aldı. Hazırladıkları Miray H. adına düzenlenmiş sahte avukat kimliğiyle güven tesis etmeye çalışan dolandırıcılar, Lokman Ş.'den en kısa sürede ücreti ödemezse gözaltına alınacağını söyledi.

MAĞDURLAR PARA ÖDEMEK İSTEYİNCE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine Lokman Ş, hukuki yardım almak için avukat aramaya başladı. Bu sırada farklı mağdurlar, para ödemek için Avukat Ceren Ö.'yü arayarak hesap numarası istemesi üzerine durumu öğrenen Ceren Ö., Lokman Ş.'ye de ulaşarak mağdurlara, mesaj atan avukatın kendisi olmadığını parayı ödememeleri gerektiğini söyleyerek, dolandırıcıların oyununu bozdu.

'YÜZLERCE KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ'

Olaya ilişkin SABAH'a konuşan Ceren Ö.'nün avukatı Fatih Sarıoğlu, suç örgütlerini son dönemde suç örgütlerinin bu tür yöntemlerle yüzlerce kişiyi mağdur ederek haksız kazanç elde ettiklerini söyledi. Avukat Sarıoğlu, müvekkili Ceren Ö.'nün kendi internet sitesinde bulunan fotoğrafını başka isim ve sicil bilgileriyle birleştirip sahte avukatlık kimliği düzenlediklerini kaydederek, "Mağdur olan kişiye öncelikle Whatsapp üzerinden mesaj göndererek kendilerini avukat olarak tanıtıp sahte avukatlık kimliğini gönderip güven sağlamaya çalışıyorlar. Akabinde gerçek kişilere ait kimlik bilgileriyle öncesinde oluşturulan sahte ihtarname, iddianame ve uzlaştırma formu düzenleyerek 18 yaşından küçük olduğu öne sürülen bir çocuğa karşı sosyal medya üzerinden cinsel taciz suçunu işledikleri ve bu suçun uzlaştırma kapsamında olduğu söylemektedirler. IBAN numarası gönderip, para yatırmalarını bu paranın yatırılması halinde dava açılmayacağı söyleyerek para talep ediyor. Bu şekilde başlayan dolandırıcılık işleminden telefon üzerinden mağdurların müvekkilimin ofisini arayıp para göndermek istemeleri üzerine dolandırıcıların müvekkilime ait mesleki unvanının ve kişisel bilgilerinin kullanıldığını öğrendik ardından Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına şüpheliler hakkında şikayetçi olduk. Ayrıca mağdurlara iletilen banka hesap bilgilerine bloke konulmasını talep ettik" dedi.

Dilhan Dumanoğlu