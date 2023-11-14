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MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK'nın Kerkük Eyalet Sorumlusu Çiya Amed kod Remzi Avcı'yı, Irak/Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 09:47, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 10:10
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MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK'nın Kerkük Eyalet Sorumlusu Çiya Amed kod Remzi AVCI'yı, Irak/Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Çiya Amed kod Remzi AVCI, Diyarbakır'daki çukur/barikat olaylarında güvenlik güçlerimize yönelik örgüt tarafından düzenlenen eylemlerin sorumlularındandı.

Çiya Amed kod Remzi AVCI ayrıca, terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" yer almaktaydı.

MİT, Çiya Amed kod Remzi AVCI'yı Hedef Listesine Aldı

MİT, 1992 yılından bu yana ülkemiz aleyhinde doğrudan silahlı faaliyetler yürüten, yurtiçinde ve dışında birçok kez kaçmayı başaran R.AVCI'nın tüm faaliyetleri titizlikle takip etmeye başladı. MİT, yurtiçinde ve TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki operasyon birliklerine sansasyonel nitelikteki eylemlerle zayiat verdirmeyi amaçlayan bir dizi faaliyetini tespit etti. R.AVCI'nın, kesintisiz olarak sürdürdüğü faaliyetlerinin tehdit seviyesinin artması üzerine, MİT tarafından operasyon kararı alındı. Kerkük Eyalet Sorumlusu olması nedeniyle, sınırlarımızdan 222 km derinlikli bir alanda gizlenen R.AVCI, MİT'in saha ajanlarının anlık müdahalesi ile düzenlenen spesifik operasyonda etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından PKK'nın, Eyalet Sorumlusu düzeyinde bir yöneticisinin öldürülmesinin tabanda yaratacağı korku ve moral bozukluğunu bertaraf etmek amacıyla, MİT'in söz konusu suikastını gizlemeye çalıştığı öğrenildi.

Çiya Amed kod Remzi AVCI, Kimdir

Çiya Amed kod Remzi AVCI, örgütün kırsal kadrolarına 1992 yılında katıldı. R.AVCI, DEAŞ'a karşı mücadele kisvesi altında ülkemiz aleyhindeki faaliyetleri koordine etmek, güvenlik güçlerimize karşı eylemler planlamak ve gerçekleştirmek amacıyla 2014'te Suriye/Ayn El Arab'ta faaliyet gösterdi.

Örgütün 2015-2016 yıllarında Diyarbakır'daki şehir içi ve kırsaldaki eylemlerinde, çukur/barikat stratejisinde aktif rol alan R.AVCI, özellikle Diyarbakır/Lice ve Sur'daki PKK/KCK-YPS unsurlarının silahlı faaliyetlerini organize etti, askeri birliklerimize yönelik roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen eylemlerde yer aldı ve bölge halkını galeyana getirmeye çalıştı.

Çukur/barikat olayları esnasında güvenlik güçlerimizin PKK'ya adil ve orantılı şekilde verdiği cevabıyla başarısızlığa uğrayan R.AVCI, 2017'de Kuzey Irak'a kaçmak zorunda kaldı ve Irak/Zap alanına giderek PKK'nın sözde Özel Güç Biriminde sorumlu düzeyde faaliyet göstermeye başladı. Yürüttüğü silahlı faaliyetlerin yanında PKK mensuplarına ideolojik eğitimler de veren R.AVCI, Zeytin Dalı Harekatına karşı faaliyetlerde bulunmak üzere PKK'lı üst düzey yöneticiler tarafından 2018'de Suriye/Afrin'e gönderildi. Ülkemiz silahlı kuvvetleriyle bir kez daha karşı karşıya gelen R.AVCI, tekrarlanan başarısızlığıyla yaralı bir şekilde Doğu Suriye'deki örgüt bölgelerine, akabinde ise Kuzey Irak'taki Gare alanına kaçmak durumunda kaldı.

2019-2022 yılları arasında Gare'de faaliyet gösteren R.AVCI, özellikle şehirlerimizde bombalı eylemler düzenlemek amacıyla yetiştirilen PKK mensuplarını eğitti ve eylem planlamalarında bulundu. R.AVCI, Irak/Sincar'da 2022 yılı içinde kısa bir dönem Askeri Alan Sorumluluğu görevi üstlendi ve son olarak PKK yöneticilerince 2022 yılının ikinci yarısı itibarıyla Kerkük Eyaleti Sorumluluğuna getirildi.


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