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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 yükselişle 7.601,37 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 10:04, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 10:05
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,07 puan artışla ve yüzde 0,44 değer kazanarak 7.601,37 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,32 ile bilişim oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kaybıyla 7.568,30 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele konusunda "şahin" para politikalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliğin fiyatlamalardaki önemini koruduğunu aktaran analistler, faizlerin ne kadar süre yüksek seviyelerde kalacağına dair soru işaretlerinin de varlığını sürdürdüğünü dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesinde ZEW beklenti endeksleri, Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.420 seviyelerinin destek, 7.650 ve 7.770 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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