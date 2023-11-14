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Altının gramı 1.791 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.791 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 10:41, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 10:42
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Altının gramı 1.791 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1.789 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.791 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.950 liradan, cumhuriyet altını 12.040 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışına paralel 1.946 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Fed'in enflasyonla mücadele konusunda "şahin" para politikalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydeden analistler, bugün Fed üyelerinin yapacağı konuşmaların da politikalara yönelik ipucu verebileceğini aktardı.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının gündemde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.980 dolar seviyelerinin direnç, 1.940 ve 1.930 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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