Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı

İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 36.42 TL, Ankara'da 37 TL, İzmir'de 37.18 TL lira, Adana'da 37.43 TL, Bursa'da 37.07 TL, Antalya'da 37.68 TL, Diyarbakır'da 37.71 TL ve Trabzon'da 37.35 TL oldu.

Motorinin litre fiyatına bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 60 kuruş indirim gerçekleştirildi.

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