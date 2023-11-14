Sosyal Medya Fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltında
Sosyal Medya Fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltında
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
Polat çifti ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi
Polat çifti ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kasım yağmurları sürecek
Kasım yağmurları sürecek
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek
2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek
'Coca-Cola'ya devlet desteği' haberlerine açıklama
'Coca-Cola'ya devlet desteği' haberlerine açıklama
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın BM'deki konuşması manipüle ediliyor
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın BM'deki konuşması manipüle ediliyor
İki belediye daha personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı
İki belediye daha personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı
YÖK: Öğretim dili Türkçe olan programlarda farklı bir dilde tez yazılabilecek
YÖK: Öğretim dili Türkçe olan programlarda farklı bir dilde tez yazılabilecek
Bakan Işıkhan: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz
Bakan Işıkhan: SGK'ya 25 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştiriyoruz
Türkiye 2022 yılında en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu
Türkiye 2022 yılında en çok turist ağırlayan 5. ülke oldu
Ticaret Bakanı Bolat'tan bir indirim çağrısı da o sektöre
Ticaret Bakanı Bolat'tan bir indirim çağrısı da o sektöre
'TOKİ'den kurasız ev' vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı
'TOKİ'den kurasız ev' vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı
TBMM'de 719 fezleke bekliyor
TBMM'de 719 fezleke bekliyor
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir

MHP Genel Başkanı Devlet yüksek yargıda yetki tartışmalarının bir devlet ve rejim krizi olmadığını vurgulayarak "AYM ile Yargıtay arasındaki gerilim hali hukuk devleti ve hukuk güvenliği açısından arzu etmediğimiz durumdur." dedi. "Bize göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevini eksiksiz yapmıştır." diyen Bahçeli; yeni, sivil, kapsayıcı anayasa kazandırmanın herkesin görevi ve gündemi olduğunun da altını çizdi. Öte yandan Bahçeli, İsrail ordusunun masum insanları katlettiğini belirterek "Türkiye Cumhuriyeti'nin kimseye eyvallahı yoktur." diyerek sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 11:06, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 11:51
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bahçeli'nin gündeminde 31 Mart yerel seçimleri, yüksek yargıda yetki tartışması ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları vardı.

Netanyahu'nun savaş suçlarından Lahey'de yargılanması gerektiğini dile getiren Bahçeli, İsrail'in tazminata mahkum edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

YEREL SEÇİM MESAJI

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Ara sıra keyfi isterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan büyükşehir belediye başkanlarını evine göndereceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülere sevk edilenlerden milletimiz mutlaka hesap soracak.

CHP ve HEDEP yönetimindeki diğer illeri Cumhur İttifakı'yla birleştireceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses olacak. Zillet ittifakının ayak oyunları sona erecek.

Çalışmaktan yorulmayacağız. Vatan ve millet sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.

Hiç kimseyi öteki görmüyoruz, ötekileştirmiyoruz. Milletimizin tüm güzelliklerini sahipleniyoruz. İnançla mücadelemizi yapıyoruz. Mevlana'nın dediği gibi: Aşk nasip işidir, hesap işi değil, aşk adayıştır, arayış değil. Boş aslan yatağında tilki gibi kuyruk sallayanlara gülüp geçiyor, işimize bakıyoruz.

Cumhur İttifakı varsa umut vardır. Türkiye Yüzyılı hedefleri hayata geçecektir.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail askerleri bebek, kadın, yaşlı demeden katliam gerçekleştiriyor. Netanyahu katliamları aralıksız sürdürme mesajı verdi. İsrail aciz ve korkaktır. Hastane bahçesine füze atılması da vahşettir.

Esas olan çatışmalara ara verilmesi değil kalıcı ateşkesin sağlanması barışın kökleşmesidir. AB'nin çağrılarının da inandırıcılığı yoktur.

Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplandı. Riyad'daki görüşleri saygı görüp öne çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız kadar dürüst, ilkeli ve samimi fikir belirten hiç kimse olmamıştır. Peki Gazzeli bebeklerin canlarına ne zaman sahip çıkılacaktır? Bu ataletin kaynağı nedir? Gazzeli mazlumlar kirli su için hayatta kalma mücadelesi verirken kaymak tabakanın vicdanı yerinde midir? Netanyahu Arap ülkelerine "Çıkarlarınız için sessiz kalın" demiş.

Korkak bin defa, kahraman ise bir defa ölür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimseye eyvallahı yoktur. Zulme sessiz kalmak aynı zamanda ortak olmak demektir. Herkes sussa da biz susmayacağız. Siyonizme sonuna kadar tepki göstereceğiz.

İlk olarak İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların durması ve insani yardım koridorlarının açılması şarttır. Derhal ateşkes sağlanmalıdır. İsrail tazminata mahkum edilmelidir. Netanyahu savaş suçlarından Lahey'de yargılanmalı.

YÜKSEK YARGIDA YETKİ TARTIŞMASI

AYM ile Yargıtay arasındaki gerilim hali hukuk devleti ve hukuk güvenliği açısından arzu etmediğimiz durumdur.

Öncelikle yüksek yargı organları arasında yorum farkları görüş farklılıkları tahkim edecektir. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşme ve suç duyurusuna kadar varan süreç, devlet krizi değil böyle görmek isteyenlerin sefil uydurmasıdır

AYM, hukuk ve toplum düzenini bozucu kararlar aldı. AYM, hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır. hiyerarşik bir düzen yoktur. AYM'nin millet vicdanına adalet ruhuna ve hukuki normlara göre ihlal kararları yeniden yargılama sebebidir. Yargı AYM'nın vesayeti altında değildir.

Can Atalay konusunda gereken neyse TBMM'de yapılmalıdır. Egemenlik milletindir, milletin üstünde bir güç olamaz.

Yeni sivil, kapsayıcı anayasa kazandırmak hepimizin görevi ve gündemidir. Bize göre Yargıtay 3. Ceza dairesi görevini eksiksiz yapmıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber