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MHP'de adaylık süreci başladı...Genel Merkez'e yapılan başvurularda ücret yok

AK Parti'nin ardından MHP'de de aday adaylığı başvuru takvimi açıklandı. Başvurularda son gün ise 15 Aralık olarak belirlendi. MHP Genel Merkezi'ne yapılacak olan başvurular için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği gibi, il genel meclisi ve belediye meclis üyelikleri için başvurular ise teşkilatlara yapılabilecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 12:42, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 12:44
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MHP'de adaylık süreci başladı...Genel Merkez'e yapılan başvurularda ücret yok

AK Parti'nin ardından MHP'de de aday adaylığı başvuru takvimi açıklandı. Başvurularda son gün ise 15 Aralık olarak belirlendi. MHP Genel Merkezi'ne yapılacak olan başvurular için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği gibi, l genel meclisi ve belediye meclis üyelikleri için başvurular ise teşkilatlara yapılabilecek. Sürecin başlamasıyla birlikte Erzurum'da da heyecanlı bir bekleyiş başladı. Cumhur İttifakı adaylarının karşılıklı olarak desteklenmesi planı kapsamında Erzurum'da nasıl bir tablonun şekilleneceği henüz bilinmezken, AK Parti ile MHP arasındaki görüşmelerin ise hız kazandığı ifade ediliyor.

MHP'nin talepleri

31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti ile MHP arasında varılan uzlaşı sonrasında İspir ve Uzundere ilçelerinde MHP'li adaylar desteklenmiş, diğer ilçelerde ise, MHP'li seçmenlerin desteği AK Parti'li adaylardan yana olmuştu. 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından hız kazanan yerel seçim süreci, bu kez farklı beklentileri beraberinde getirmiş, MHP kanadı, MHP'li belediyelerin sayısının artırılmasından yana bir duruş ortaya koymuştu. Teşkilatlardan genel merkeze iletilen bu beklentilerin parti kurmayları arasında nasıl bir karşılık bulacağı bilinmezken, MHP'li talipliler de hazırlıklarını yapmaya başladı.

İstikamet Genel Merkez

AK Parti'de başvuruların bu hafta sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Pazar günü tüm teşkilatlarda dijital temayül yoklaması yapılacağı öğrenilirken, MHP'nin Erzurum aday adaylarının ise bu haftadan itibaren genel merkezin yolunu tutmaları bekleniyor. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül'ün ise, süreçle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendireceği ve geniş kapsamlı bir açıklama yapacağı belirtiliyor.

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