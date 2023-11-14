Plastik ambalaj fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

İşletmenin yan tarafında bulunan akaryakıt istasyonuna park etmiş ve sahibi bölgede bulunmayan araçlar, vatandaşlar tarafından iteklenerek uzaklaştırıldı.

Çandır Mahallesi'nde plastik kasa ve ambalaj üretiminin yapıldığı fabrikanın bahçesinde kasaların bulunduğu alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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