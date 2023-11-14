Sarallar suç örgütü çökertildi
İstanbul'da "Kafes" operasyonları kapsamında, "Sarallar" isimli organize suç örgütü çökertildi. Örgüt ele başı Özgür Saral'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli yakalandı. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'müzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 13:22, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 13:29
Operasyon kapsamında örgütün lideri Özgür Saral'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla birlikte örgütün çökertildiğini söyledi.
Yerlikaya, "İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.