Goldman Sachs, Türkiye cari açık beklentisini revize etti

Türkiye ekonomisinde iki yılın en yüksek aylık cari fazlası kaydedilirken, Goldman Sachs da cari açığa ilişkin beklentilerini değiştirdi. Türkiye'de cari açığın artık risk oluşturmadığını belirten Goldman Sachs, açığın daha sürdürülebilir seviyelere doğru ilerlediğine işaret etti.

Bloomberght'nin haberine göre, Banka 2023 cari açık/GSYH tahminini yüzde 4,8'den yüzde 4,1'e çekti. 2024 yılı için ise banka piyasa beklentisinin altında olan yüzde 1,8'lik beklenti içinde olduğunu belirtti. Goldman Sachs değerlendirmesinde söz konusu öngörülerin önemli ölçüde yükselen faiz oranlarının bir sonucu olarak daha büyük faiz oranı ödemelerini yansıtan" birincil gelir açığının genişlemesini içerdiğini de ifade etti. Banka tahvillere önümüzdeki dönemde girişler yaşanmasını öngörüyor. Banka değerlendirmesinde "Cari işlemler hesabının artık bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz çünkü hem ileriye dönük olarak iyileşmeye devam etmesini bekliyoruz hem de faizlerdeki artışın bunu karşılamak için yeterli fonlamayı çekeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İki yılın en yüksek fazlası kaydedilmişti

Pazartesi günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriler cari dengede iyileşmeye işaret etmişti. Türkiye'de cari denge Eylül ayında dış ticaret açığındaki daralmanın desteğiyle 2021'den bu yana ikinci kez fazla verdi.

Cari denge Eylül'de 1,4 milyar dolarlık Bloomberg anketi beklentisinin üzerinde, 1,88 milyar dolar fazla verdi. Ağustos ayında açıklanan 619 milyon dolarlık açık 357 milyon dolar açık olarak revize edildi. Yıllıklandırılmış cari açık Eylül ayında 51,7 milyar dolar oldu. Ağustos'ta yıllıklandırılmış açık 57 milyar dolar seviyesinde açıklanmıştı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Eylülde 3,66 milyar dolar ile Ağustos'ta kaydedilen 7,1 milyar dolarlık açığa göre önemli ölçüde geriledi.