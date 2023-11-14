İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 11 bin 240'a yükseldi

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 198 sağlık, 21 sivil savunma çalışanı ile 51 gazetecinin de öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 11 bin 240 Filistinliyi öldürdüğü aktarılan açıklamada, ölenlerden 4 bin 630'unun çocuk, 3 bin 130'unun da kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralı sayısının 29 bine ulaştığı ve Gazze Şeridi'nde 1 milyon 500 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalanların bulunduğu belirtilen açıklamada, 1740'ı çocuk olmak üzere 3 bin 250 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail saldırıları sebebiyle 25 hastane ile 52 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığı ve 55 ambulansın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

İbadethanelerin de hedef alındığına değinilen açıklamada, saldırılarda 71 caminin tamamen yıkıldığı ve 3 kilise ile 156 caminin de zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında 41 bin 120 konutun yerle bir edildiği, toplam 222 bin 300 konutun da hasar aldığı kaydedildi.

İsrail'in 253 okulu hedef aldığı aktarılan açıklamada, bunlardan 63'ünün hizmet dışı kaldığı ve 94 hükümet tesisinin de yıkıldığı aktarıldı.