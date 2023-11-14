AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı
AK Parti'de yerel seçimler için adaylık başvurusu süreci devam ediyor. Elektronik ortamda yapılan başvurular için son tarih 22 Kasım. Başvuruda, aday adaylarından aidat yerine Gazze için bağış alınacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 14:25, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 14:50
AK Parti'de yerel seçimler için aday adaylık müracaat süresi uzatıldı. Başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek, 22 Kasım'a kadar devam edecek.
Başvuru sürecinde aidat yerine Gazze için bağış alınacak.
Büyükşehir belediye başkan aday adayları 50 bin, belediye başkan aday adayları 30 bin, ilçe belediye başkan aday adayları ise 20 bin lira bağış yapacak.
Başvurunun tamamlanmasının ardından 26 Kasım'da temayül yoklaması gerçekleştirilecek.
Adayların aralık ayında netleşmesi bekleniyor.