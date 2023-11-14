AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı

AK Parti'de yerel seçimler için aday adaylık müracaat süresi uzatıldı. Başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek, 22 Kasım'a kadar devam edecek.

Başvuru sürecinde aidat yerine Gazze için bağış alınacak.

Büyükşehir belediye başkan aday adayları 50 bin, belediye başkan aday adayları 30 bin, ilçe belediye başkan aday adayları ise 20 bin lira bağış yapacak.

Başvurunun tamamlanmasının ardından 26 Kasım'da temayül yoklaması gerçekleştirilecek.

Adayların aralık ayında netleşmesi bekleniyor.