Türk Masalları Artık Cebinizde! Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının öncülüğünde hayata geçen bu proje, Cumhuriyet Türkiyesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyor.

Masal Masal Türkiye mobil uygulaması ile çocuklarınız ve torunlarınız, Türk kültürüne ait masallarla büyüme fırsatını yakalayacak. Telefonlarına indirilen uygulama sayesinde, Türk masalları artık her an yanlarında olacak. Bu proje, milli değerlerimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmada önemli bir adımı temsil ediyor. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk masallarını modern teknolojiyle buluşturarak, bu mirası yaşatma konusundaki öncü rol oyandı.

Türk masalları artık cebinizde!

Cumhuriyet Türkiyesi'nde bir ilk olan bu projeyle çocuklarımızı, torunlarımızı bize ait bizden masallarla büyütelim.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının Masal Masal Türkiye mobil uygulamasıyla Türk masallarının büyülü dünyasına kapı aralayın. pic.twitter.com/focyHCVDP6 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (@AKMB_govtr) November 14, 2023

İçinde Yedi bölgeden beş türde yüzlerce masalın bulunduğu, çocuklara özel masalların hem okuyup hem dinleyebildiği, İstediğiniz masalı istediğiniz yöre ağzıyla dinleme imkanına sahip olan Masal Masal Türkiye mobil uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz.

İndirme tamamlandıktan sonra giriş yaparak profilinizi oluşturun ve nice masalları keşfedebilirsiniz.