Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 15:20, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 15:27
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.