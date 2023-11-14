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En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek

6 aylık enflasyon oranları ve yeni emeklilik düzenlemesiyle, yeni yılda en düşük emekli aylığı 10 bin lirayı geçecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 15:52, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 15:55
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En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek

Yaklaşık 16 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren yeni yıl zamlarına sayılı günler kaldı. Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranının ardından zamlar kesinleşecek ve emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkı oranında artacak.

TÜİK'in açıkladığı 4 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında ise ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti. 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,40 olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı da böylece netleşmiş oldu. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,40, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu.

Ayrıca Merkez Bankası tarafından yıl sonu en düşük enflasyon oranı beklentisi yüzde 65, en yüksek enflasyon oranını ise yüzde 68 olarak açıklandı. Yıl sonu için emeklilere gelecek muhtemel zam oranlarına bakıldığı zaman, en düşük enflasyon beklentisi olan yüzde 65'lik oranın gerçekleşmesi ön görüldüğünde, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,76 oranında, Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49,45 oranında artış olacak.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; Merkez Bankası'nın en yüksek tahmini olan yüzde 68 oranındaki enflasyonun gerçekleşmesi halinde ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 40,28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52,19 oranında zam yapılacak. Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun alacağı 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yılda iki defa artış oranlarına göre yükselmekte. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ayında 2023'ün ikinci altı aylık enflasyon oranına bağlı olarak artacak. Merkez Bankası'nın ikinci 6 aylık dönem için öngördüğü yüzde 37,76'lık enflasyonun gerçekleştiği zaman, en düşük kök ücret olan 5 bin 500'lük rakamın 7 bin 500'ü geçecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" ifadelerini kaydetmişti. Bu çalışma çerçevesinde emekli aylıklarında yeni bir düzenleme yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması ön görülüyor. En düşük emekli aylıklarının bu doğrultuda 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

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