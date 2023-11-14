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Depremden kaçtı, husumetlisinden kaçamadı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından memleketi Tokat'a dönen şahıs, husumetlisi tarafından arabayla ezildi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 16:49, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 16:49
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Depremden kaçtı, husumetlisinden kaçamadı

Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Turhal Şeker Fabrikası'nın bahçesinde meydana geldi. Turhal ilçesinde Z.U. (17), geçen yıl ağabeyi Serhat Unutmaz'ı (22) av tüfeği ile vurarak öldüren Musa Şahin'in (40) ağabeyi Erdal Şahin'i (41) otomobille çarparak yaraladı. Ardından otomobilinden inip yerde yaralı şekilde yatan Şahin'i tekmeledikten sonra kaçan Z.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın geçmişinde ise geçtiğimiz yıl ise Turhal ilçesine bağlı Kızkayası Köyü'nde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Serhat Unutmaz, Musa Şahin tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından Şahin ailesi Tokat ilini terk ederek Kahramanmaraş iline yerleşti. 6 Şubat depremlerinin ardından Şahin ailesi yeniden Turhal'a döndü.

Z.U., ağabeyini öldüren Musa Şahin'in ağabeyi Erdal Şahin'e otomobille çarparak yaralamasının ardından Şahin'e tüfek doğrultup tekme attı. Bu sırada baba Ayhan U., oğlunun elinden tüfeği aldı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Şahin'i ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Tedavisi devam eden Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli Z.U.'nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Olayın ardından gözaltına alınan baba Ayhan U. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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