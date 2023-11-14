Polis pazarda yorulan yaşlı kadının çantalarını evine götürdü
Samsun'un Havza ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, pazarda yorulan yaşlı bir kadının çantalarını taşıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 17:04, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 17:05
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe pazarında hırsızlık, dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Bu sırada polisler, alışveriş yapan ve yorulan yaşlı bir kadının çantalarını evine götürdü.
Polislerin davranışından dolayı memnun olan kadın, "Allah sizlerden razı olsun. Sizler bizlerin evlatlarısınız." ifadesini kullandı.