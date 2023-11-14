Son bir ayda sosyal medyadan provokasyon yapan 79 şüpheliye işlem yapıldı

Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Başsavcılıktan, Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına dair açıklama
Başsavcılıktan, Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına dair açıklama
Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama kararı daha
Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama kararı daha
'Üniversitelerimiz eş, dost, akraba atama yeri değildir!'
'Üniversitelerimiz eş, dost, akraba atama yeri değildir!'
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek
Özgür Özel'den o iddialara yanıt! Meral Akşener ile görüşecek mi?
Özgür Özel'den o iddialara yanıt! Meral Akşener ile görüşecek mi?
AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı
AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kasım yağmurları sürecek
Kasım yağmurları sürecek
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek
2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek
'Coca-Cola'ya devlet desteği' haberlerine açıklama
'Coca-Cola'ya devlet desteği' haberlerine açıklama
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın BM'deki konuşması manipüle ediliyor
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın BM'deki konuşması manipüle ediliyor
İki belediye daha personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı
İki belediye daha personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı
YÖK: Öğretim dili Türkçe olan programlarda farklı bir dilde tez yazılabilecek
YÖK: Öğretim dili Türkçe olan programlarda farklı bir dilde tez yazılabilecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Son bir ayda sosyal medyadan provokasyon yapan 79 şüpheliye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerine hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden 79 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, son 4 gün içinde de 8 hesap hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 17:47, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 17:57
Yazdır
Son bir ayda sosyal medyadan provokasyon yapan 79 şüpheliye işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden halkı ayrıştıranlara, dini, milli ve manevi değerler ile devlet büyüklerine hakaret edenlere göz yummadıklarını ve yummayacaklarını vurguladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacaklarını belirten Yerlikaya, "Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerimize hakaret eden, halkımızı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Son 4 gün içinde 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı." bilgisini verdi.

Yerlikaya, ayrıca sosyal medya platformu "X" üzerinden, son bir ayda 60 milyon 338 bin 566 hesaptan, 1 milyar 432 milyon 556 bin 601 paylaşım yapıldığının tespit edildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Paylaşım yapan hesapların yüzde 27,86'sının, bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu belirlendi. Paylaşımların yüzde 41'inin (587 milyon 348 bin 206 tweet) olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi. Halkımızın bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber