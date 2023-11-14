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Çeşme'deki göçmen faciasıyla ilgili 2 tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde, göçmenleri taşıyan lastik botun batması ve içerisinde bulunan göçmenlerden 6'sının hayatını kaybetmesiyle ilgili organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 21:06, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 21:08
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Çeşme'deki göçmen faciasıyla ilgili 2 tutuklama

Dün sabah 07.15 sıralarında meydana gelen olayda, içerisinde 13 göçmenin bulunduğu bot Çeşme - Alaçatı - Kleopatra koyundan denize açıldıktan kısa bir süre sonra fırtına sebebiyle battı. Olayın ihbar edilmesinin üzerine Çeşme Sahil Güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalarda ilk olarak 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Devam eden arama kurtarma faaliyetleri sonucu denizde 3 kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ölü sayısı 6'ya yükseldi, 2 şüpheli tutuklandı

Öte yandan bugün de süren arama kurtarma çalışmalarında bir göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Meydana gelen faciada ölü sayısı 6'ya yükselirken gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Yasa dışı çıkış - göçmen kaçakçılığı olayının kamera görüntüleri ile tespit edildiği öğrenilirken şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayıp olduğu değerlendirilen bir göçmenin daha arama çalışmaları sürüyor.

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