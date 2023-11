Kuyumcuyu soydu, kaçarken kendini vurdu

Olay, 8 Kasım günü Çukurova ilçesine bağlı Şehitler Bulvarı'nda bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, B.K. (16), arkadaşı C.D.'nin (22) motosikletini ödünç aldı. B.K. ve Tarık Can S. (32) birlikte kuyumcu soymaya karar verdi. 2 şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Tarık Can S. motosikletten inerek kuyumcuya girdi. Ardından Tarık Can S. tabancayı kuyumcu Serbay Y.'ye (37) doğrultup poşet uzattı ve "Poşeti doldur, yoksa öldürürüm" diyerek iş yeri sahibini tehdit etti. İş yeri sahibi poşete bir miktar altın koyduktan sonra şüpheli kaçtı.

Kuyumcuyu öldürmekle tehdit etti, kaçarken kendini vurdu



Kuyumcuyu soyan Tarık Can S., kendisini motosiklet ile bekleyen B.K.'nin yanına gittiği sırada olayda kullandığı tabanca ile kendini yanlışlıkla ayağından vurdu. Buna rağmen şüpheli motosiklete binerek izini kaybettirdi.

Tarık Can S.'nin, yakalanmamak için hastaneye gitmek yerine kendi imkanlarıyla tedavi olduğu öğrenildi.



İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen gasp polisleri, iş yerinin güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Şüphelilerin motosiklet ile geldiği tespit edilerek yaklaşık 500 kamera incelendi. Kameralardan, şüphelilerin motosikletle kaçtığı yer de belirlendi.



Şüpheliler yapılan operasyonla saklandıkları yerde yakalanırken, olayda çalınan 3 adet bilezik, 3 adet kolye, 3 adet bileklik ve 1 adet alyans ele geçirildi.



Olayda motosikleti süren B.K., soygunu gerçekleştiren Tarık Can S. ve motosikletin sahibi C.D. de emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Motosikletin sahibi C.D. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, Tarık Can S. ve B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.