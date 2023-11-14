Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı

İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı.

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