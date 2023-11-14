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Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı

Ardahan'da merada hayvanları otlatan bir çoban karşısına çıktığını ileri sürdüğü filin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fil fotoğrafı kısa sürede yayılırken, jandarma ekipleri bölgeye giderek fili aramaya başladı. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, bazı sosyal medya hesapları ile haber sitelerinde yer alan "Ardahan'da fil görüldü" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 22:23, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 22:55
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Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı

Çamlıçatak köyü kırsalında hayvan otlatan çoban, arazide fil gördüğünü iddia ederek, çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafın hızla yayılması üzerine Ardahan Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

İlk etapta çobanı bulan jandarma ekipleri fotoğrafın çekildiği bölgeye gitti. Çobanın gösterdiği bölgede olduğu ileri sürülen filin bulunması için çalışma başlatıldı.

Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları el feneri ve flaşörlerle sürdürülüyor.

Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan'da fil görüldüğü iddiasını yalanladı

Vali Çiçek, sosyal medya platformu "X" hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.

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