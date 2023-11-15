Şiddete uğrayan öğretmen ve eğitim çalışanlarına hukuki yardımda bulunulacak, işte resmi yazı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı, "Eğitimcilere Yönelik Şiddet" konulu yazı illere gönderildi.

Yazıda eğitim çalışanlarının görevlerini güven ortamında, Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda yürütmesinin, öğrencilerin korunmasının, Bakanlığın öncelikleri arasında olduğu belirtildi.

Kimsenin, Anayasa'da düzenlenen eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı vurgulanan yazıda, bu hakkın ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesinin de Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılacak fiillerden sayıldığı hatırlatıldı.

Yazıda Milli Eğitim Bakanlığının, eğitim çalışanlarının eğitim ve öğretim hakkı ile kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını engelleyen eylemlerin hassasiyetle takip edileceği, görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle şiddete maruz kalan başta öğretmenler olmak üzere bütün eğitim çalışanlarına il hukuk hizmetleri birimlerince hukuki yardımda bulunulacağı bildirildi.