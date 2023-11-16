Özel Eğitime Tabi Öğrencilerin Ortak Sınavları Nasıl Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen İlgi (c)'de kayıtlı "Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi" 11 Ekim 2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (i,n ) bentlerinde; ''i) Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenlerince sürekli yapılır. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilir.

n) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP'te yer alan amaçlar esas alınır." ifadeleri

" 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının d bendinde ise, "d) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede BEP esas alınır." ifadeleri yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (i,k,u) bentlerinde; ''i) İlkokullarda sınıf öğretmeninin yanında branş öğretmenlerinin derse girmesi durumunda ölçme ve değerlendirme çalışmaları bu Yönerge hükümlerine göre yapılır.

k) İlkokullarda öğrencilerin ölçme araçlarına verdikleri cevaplara yönelik sınıf/ders öğretmeni tarafından geri bildirim notları tutulur ve öğrenci gelişiminin takibi için velileri ile paylaşılır.

u) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede BEP esas alınır. Bu öğrencilerin ortak yazılı sınavlara katılımıyla ilgili süreçlerden okul müdürlükleri sorumludur." ifadeleri yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c bendinde; "c) (Değişik ibare:RG-10/7/2019-30827) Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir." İfadeleri,

24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; "(1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek

gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir." ifadeleri yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının f bendinde; "f)Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanması ve bu okullarda bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulması zorunludur. Konuya ilişkin iş ve işlemler 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Ancak öğrencilerin başarıları, bu Yönetmeliğin sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre belirlenir. Özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda yürütülür."

43 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının g bendinde; "g) (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) Kaynaştırma/Bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır." ifadeleri,

51 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında; "(6) (Ek:RG-5/9/2019-30879) İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler, her tür ve kademede velinin yazılı talebi ve BEP geliştirme biriminin kararı doğrultusunda yabancı dil dersinden muaf tutulabilirler. Öğrencilerin yabancı dil dersinden muaf tutulma durumu okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir. Bu duruma ilişkin iş ve işlemler ilgili mevzuatına göre yürütülür." ifadeleri yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.10.2023 tarih ve -88406511 sayılı görüş yazısında; "Oluşan tereddütlerin ilgili yönetmelikler ve yönerge hükümleri ile giderildiği, ayrıca ortak sınavların Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ders programları çerçevesinde yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir" açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR