İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu

Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
Çoban fotoğrafını paylaşmıştı: Vali fil görüldüğü iddiasını yalanladı
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi
Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Sarallar çetesine yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Kentsel dönüşümde kira desteği artacak mı?
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Dolar ve Euro'da yeni zirve
Başsavcılıktan, Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına dair açıklama
Başsavcılıktan, Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına dair açıklama
Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama kararı daha
Dilan ve Engin Polat çiftine bir tutuklama kararı daha
'Üniversitelerimiz eş, dost, akraba atama yeri değildir!'
'Üniversitelerimiz eş, dost, akraba atama yeri değildir!'
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek
En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecek
Özgür Özel'den o iddialara yanıt! Meral Akşener ile görüşecek mi?
Özgür Özel'den o iddialara yanıt! Meral Akşener ile görüşecek mi?
AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı
AK Parti'de başvuru süreci 22 Kasım'a uzatıldı
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
Bakanı Tunç: Yeni Anayasaya ihtiyacımız olduğu açık
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
'Eğitim sistemimizi özgürleşme süreci olarak yapılandırıyoruz'
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
İhbar edilen akaryakıt istasyonlarının mühürlenmesi düzenlemesine iptal
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Bahçeli: Yargı AYM'nin vesayeti altında değildir
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Motorinde indirim pompa fiyatlarına yansıdı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
Cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları açıklandı
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK'nın Kerkük eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri de unuttu
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
İşte Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün atama süreçleri
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat!
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kamu alacaklarında gecikme zammı oranı yükseltildi
Kasım yağmurları sürecek
Kasım yağmurları sürecek
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
BM'de 45 çekimser üyeye markaj
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Okul müdürü, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
Kahve dükkanındaki İsrail protestosuna soruşturma
2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek
2024 şanslı geliyor: 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek
'Coca-Cola'ya devlet desteği' haberlerine açıklama
'Coca-Cola'ya devlet desteği' haberlerine açıklama
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın BM'deki konuşması manipüle ediliyor
İletişim Başkanlığı: Erdoğan'ın BM'deki konuşması manipüle ediliyor
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde karadan kuşattığı Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini hedef aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2023 23:53, Son Güncelleme : 14 Kasım 2023 23:52
Yazdır
İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusunun kuşatması altındaki ve yakıt tedarik edilememesi nedeniyle alarm durumundaki Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi vuruldu.

Görüntülerdeki doktorların bölgedeki patlama nedeniyle tozdan nefes almakta zorlandığı dikkati çekti.

Doktorlar, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle daha önceden hastane içinde yerleri değiştirilen yoğun bakım hastalarının yeniden başka bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

- Yenidoğan servisindeki bebekler kuvözden çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetti

Görüntülere göre ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerinden çıkarılan 30'dan fazla bebek hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli ve uygun bir yere nakledildi.

Doktorların bebekleri taşırken geçtiği hastane koridorlarının yaralıların bulunduğu hasta yataklarıyla dolu olduğu ve aynı koridorlarda, evleri bombalandığı için yerinden edilen ve hastaneye sığınan sivillerin de yaşadığı görüldü.

Bu vahim duruma dair konuşan Filistinli bir doktor, bebekleri taşıdıkları alanın özellikle prematüreler için uygun olmadığını vurguladı.

Bebeklerin normalde kuvözde kalması gerektiğini belirten doktorlar, "bugüne kadar üç bebeğin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle öldüğünü" söyledi.

- Görevinin başındayken eşini kaybetti

Başka bir videoda, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle gazeteciler dahil kimsenin hastaneye ulaşamaması nedeniyle hastanenin sağlık personelinden birinin buradaki insani trajediyi aktarmak için muhabirlik yaptığı görüldü.

Hastane çalışanının mikrofon uzattığı bir doktor, eşini İsrail bombardımanında kaybettiği için annesiz kalan iki küçük çocuğunu hastanede yanına alarak çalıştığını anlattı.

Yoğun bakım bölümünde çalışan doktor İsam Radi, "Görevimin başındayken karım şehit oldu. Çocuklarımı burada yanıma almak zorunda kaldım. Hala görevimin başındayım. Tüm şartlara rağmen Allah'a hamd olsun." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber