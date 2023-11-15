Adıyaman'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 01:45, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 01:47
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 23'24'te merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.