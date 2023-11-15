ABD Temsilciler Meclisinden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, 95'e karşı 336 oyla kabul edildi.

Tasarıya, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisinde 2 Demokrat vekilin yanı sıra 93 Cumhuriyetçi vekilin karşı çıkması dikkati çekti.

Öte yandan geçici bütçe tasarısının Temsilciler Meclisinden geçmesi, Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin görevinden düşürülmesi sonrası bu göreve seçilen Mike Johnson için bir başarı olarak yorumlandı.

- Hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe

Ülkede 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen ve hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına günler kalırken Temsilciler Meclisinden geçen yeni tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosunda da onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Yasalaşması durumunda söz konusu tasarı, 1 Ekim 2023'de başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe olacak.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.