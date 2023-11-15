Sancaktepe'de bir taksici aracında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, Fatih'te taksicilik yapan N.T'den haber alamayan çalışma arkadaşları, GPS sistemi üzerinden Sancaktepe Paşaköy'de olduğunu belirledikleri taksinin yanına gitti.

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