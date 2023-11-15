Konya'da bir kişi direksiyon başında ölü bulundu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2023 07:50, Son Güncelleme : 15 Kasım 2023 07:48
Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'nde hal içindeki pazar yeri girişinde park halindeki 42 CJK 49 plakalı kamyonetin sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören zabıta görevlileri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekipleri, sürücü M.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Hüyük ilçesinde kömür ve hurda işiyle uğraştığı öğrenilen M.U'nun cesedi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.