Satamayan galerici kiralamaya döndü

Hükümetin aldığı tedbirler ve bayilerde yaşanan araç bolluğu, ikinci el fırsatçılarına 'dur' dedi. Bir dönem yatırım aracına dönüşen ve fahiş fiyatlarla alıcı bulan ikinci el otomobil piyasasında durgunluk baş gösterdi. Stokta bekletilen araçlar bir bir piyasaya sürüldü. İkinci el otomobil ilanlarında son 2 aydır, geçen yıla göre yüzde 30 artış yaşandı. Bekleyen alım talebi, sıfır araçlara kaydı. Hal böyle olunca ilk etapta yatırım amacıyla alım yapan tüketiciler ve ardından galericiler fiyat kırmaya başladı. Bu kez de finansman problemi patladı. Bankalar kredi musluklarını kapattı. İkinci el otomobil alacaklar kredi bulamayınca satışlardaki hız bir anda kesildi. Bazı otomobil ticareti yapanlar ise ellerindeki araçları kiraya vermeye başladı. Filo veya rent a car şirketleriyle anlaşan ya da bireysel kiralama yapanlar, araçları kiralığa çevirdi.

BANKALAR MUSLUĞU KAPATTI

İstanbul Bağcılar'da galericilik yapan Serkan Biçer "İkinci el otomobil satışlarında durgunluk var. Piyasadaki fırsatçılar çekilmeye başladı. Şimdi satışlar düşünce fiyatlardaki yükseliş de durdu. Ellerindeki araçları çıkarmaya başladılar. Bu da piyasadaki köpük fiyatları eritmeye başladı" dedi. Araç satamayanların kiralama yöntemine başvurduğunu söyleyen Biçer "Zaten tüketici kredi bulamadığı için ikinci el alamıyor. Çok acil ihtiyacı olanlar kiralıyor. Esnaf da bunu ticarete çeviriyor. Kiralamaya talep var. 4 ay önce aldığı aracı bugün cüzi miktarla satacağına kiralığa çıkarıyor. Bireysel kiralamalar da arttı" diye konuştu.

SEÇİM SONRASI FİYATLAR ARTAR

Sektör temsilcileri, durgunluğun seçim sonrası biteceğini kaydederek "Şu an baskılanan bir döviz kuru var. Seçim sonrası dövizin yükseleceği tahmin ediliyor. Bu da sıfır otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Bayilerin kampanyaları da tüm hızıyla sürüyor. Ellerindeki 2023 model araçları çıkarıp hedef tutturma peşindeler. Kısacası sıfır araçlar, 2024'te pahalı hale gelecek. Doğal olarak ikinci el otomobile ilginin artacağını tahmin ediyoruz. Sıfır araca olan ilginin devam etmesi için ÖTV düzenlemesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

KAAN ZENGİNLİ